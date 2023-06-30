 Алюминиевые системы (каталог, производство) в Санкт-Петербурге
Раздвижные двери
Производитель систем алюминиевых профилей, перегородок, дверей, торгового и выставочного оборудования
Перегородка Status
Лидер в производстве перегородок, дверей, торгового  и выставочного оборудования из алюминиевого профиля
Быстровозводимые перегородки
Лидер в производстве перегородок, дверей, торгового  и выставочного оборудования из алюминиевого профиля
Дверь Neoplaza
Лидер в производстве перегородок, дверей, торгового  и выставочного оборудования из алюминиевого профиля
KRAUSS
Наши партнеры-дизайнеры
Coriss Ambady
Coriss Ambady
Glorius Cristian
Glorius Cristian
Jackie Sanders
Jackie Sanders
Nikolas Brooten
Nikolas Brooten
Преимущества
Широкий ассортимент
Широкий ассортимент

Более 30 систем алюминиевых профилей, 8000 наименований изделий

Полная комплектация
Полная комплектация

Профили, фурнитура, заполнения в наличии на складе

Продвинутые решения
Продвинутые решения

Системы алюминиевых профилей собственной разработки

Оперативная доставка
Оперативная доставка

Собственные склады и служба доставки

Сборка и гарантия
Сборка и гарантия

Услуги монтажа.
Гарантийный сервис

Алюминиевые системы

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Каталог профильных систем торговой марки «Петралюм»
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Стационарные перегородки
Стационарные
перегородки
от 1700 руб. за м2
Цельностеклянные перегородки
Цельностеклянные
перегородки
от 3100 руб. за м2
Мобильные перегородки
Мобильные
перегородки
от 2800 руб. за м2
Быстровозводимые перегородки
Быстровозводимые
перегородки
от 1700 руб. за м2
Сантехнические перегородки
Сантехнические
перегородки
от 1900 руб. за м2
Двери  для перегородок
Двери 
для перегородок
от 9900 руб.
Двери  универсальные с телескопической коробкой
Двери 
универсальные с телескопической коробкой
от 7500 руб.
Дверные  коробки
Дверные 
коробки
от 4000 руб.
Входные  группы
Входные  группы
от 5500 руб. за м2
Торговое  оборудование
Торговое 
оборудование
от 6500 руб.
Выставочное  оборудование
Выставочное 
оборудование
цена: по запросу
Стекло
Стекло
от 560 руб. за м2

Выполненные объекты

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