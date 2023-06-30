Алюминиевые системы

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Стационарные перегородки STATUS — это уникальное решение для зонирования любого типа помещения в здании! Только сейчас вы можете приобрести систему профилей STATUS и получить скидку -30%!
Коробка изготавливается из алюминиевого профиля Т165 и имеет монтажную глубину всего 48 мм, что позволяет установить её практически в любую стационарную перегородку различных производителей алюминиевых систем, а также в любой строительный проем.
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Готовые алюминиевые двери Albox c телескопической коробкой
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