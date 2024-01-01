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фурнитура и крепеж из нержавеющей стали

фурнитура и крепеж из нержавеющей стали

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- легкие и эргономичные конструкции - быстрый и простой монтаж

- закаленное стекло 8-12 мм - высота до 5 м - быстрый и технологичный монтаж

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- толщина перегородки 45 мм - высота до 3 метров - быстрый и удобный монтаж

- толщина перегородки 77 мм - высота до 4 метров - готовые перегородки за 48 часов

Наша компания предлагает широкий спектр готовых решений по офисным перегородкам. Мы профессионально подходим к делу, недорого реализуя надежную и практичную продукцию, которая может быть оформлена в разных стилях. Наша цель — комфортное и эффективное зонирование пространства с учетом требований и финансовых возможностей клиента.

Для чего они необходимы

Офисные перегородки решают задачу планирования помещения, позволяя использовать его площадь более рационально. Специальные конструкции делят пространство на отдельные зоны, предназначенные для работы, переговоров или отдыха.

Также перегородки оптимизируют пространство небольших помещений, повышая эффективность использования и визуально увеличивая имеющуюся площадь.

Преимущества перед строительными стенами Экономия пространства Перегородки офисной направленности занимают меньше места, чем строительная стена. Поэтому при планировании помещения под офис специалисты рекомендуют рассмотреть замену ненесущих стен тонкими перегородками. Скорость возведения В среднем на монтаж перегородок в офис требуется от 2 до 5 дней. Презентабельный вид Применение в изготовлении перегородок из стекла и алюминия создает образ дорогого и весьма представительного офиса. Освещенность Прозрачные и полупрозрачные конструкции наполняют помещения естественным светом, что благоприятно сказывается на атмосфере присутствия в офисе.

Перегородки в офис на заказ

Стационарные. Каркас изготавливается из алюминиевого профиля. Характеризуются отличным уровнем звукоизоляции.

Цельностеклянные. Изготавливаются по бескаркасной технологии, из безопасного стекла.

Мобильные. В производстве применяется алюминиевый профиль. Могут использоваться как настольные так и напольные конструкции.

Сантехнические. Рекомендованы для раздевалок, душевых и санузлов общего пользования. В производстве используется алюминиевый профиль, ЛДСП и другие материалы.

Преимущества работы Обращайтесь в нашу компанию и мы поможем подобрать перегородки в офис разных конфигураций, стоимости и для любых условий эксплуатации. Достойный ассортимент Предлагаем перегородки для любых видов офисов. Высокое качество Производим и реализуем конструкции из качественных и безопасных материалов. Комплектация «под ключ» Все необходимое для производства и монтажа уже находится на нашем складе. Готовые продвинутые решения Реализуем конструкции алюминиевых профилей, разработанные нашими конструкторами. Цены от производителя Работа напрямую и без посредников. Воспользуйтесь возможностью купить офисные перегородки по разумной цене.

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